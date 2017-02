VIDEO. Peter Maes blikt terug op ontslag bij KRC Genk

“Ik wil niet natrappen, maar het wordt wel tijd dat ik mijn verhaal vertel.” Peter Maes vindt het moment gekomen om voor het eerst sinds zijn ontslag als trainer van KRC Genk op 26 december - zijn eerste ontslag ooit - naar buiten te treden. Hij leest te veel verhalen over dat hij moe zou zijn geweest, niet met jonge spelers wilde werken of koppig alleen zijn eigen koers wilde varen. “Ik ben een teamspeler”, klinkt het fel. Om er fijntjes aan toe te voegen. “Maar ik ben wel geen trekpop.”

Hoe vul je sinds 26 december je dagen?

Peter Maes: “Het was het moment om voor het eerst in dertig jaar mijn huis op te knappen. Daarom heb ik vooral geklust, even het verstand op nul gezet. Ook familiaal heb ik achterstand ingehaald. Mijn ouders wonen vlakbij, in plaats van één keer loop ik nu drie tot vier keer per week langs. En ik heb eindelijk meer tijd om bij te praten met mijn dochters Charlotte (25) en An-Sophie (22). Ik ga veel wandelen en heb mijn fiets klaargemaakt om tochtjes te maken. Ik wil fysiek en mentaal topfit zijn om volgend seizoen een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik kijk ook veel buitenlands voetbal, op zoek naar nieuwe dingen.”

De eerste aanbiedingen heb je naast je neergelegd?

“Er was interesse uit het Midden-Oosten, maar ik heb het nooit concreet laten worden. Ik wilde eerst tot rust komen, om daarna in een nieuw project te stappen. Liefst met een volledige voorbereiding en bij een club met ambitie. Na mijn eerste ontslag ooit, ben ik gebrand op eerherstel.”

Gaat je voorkeur uit naar een Belgische club?

“Ik sluit niets uit, maar het is wel mijn doel. Ik voel dat ik stilaan klaar ben. Mijn leven is voetbal, dat heb ik opnieuw ten volle beseft. Tachtig procent van mijn gsm-verkeer is weggevallen sinds mijn ontslag. In Genk zal je me nog niet snel zien, het doet nog te veel pijn. Maar ik ben al wel naar Westerlo-Club Brugge en KV Mechelen-Lokeren gaan kijken.”

Het volledige interview met Peter Maes lees je hier.