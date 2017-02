“De buit is nog lang niet binnen voor de iron lady van de N-VA”

Knappe zet van N-VA, op alle fronten. Dat is het minste wat je kan zeggen, wanneer je stil staat bij de keuze voor de Genkse Zuhal Demir als opvolgster van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs.

Al jaren roept de politiek dat de samenleving multicultureler wordt en dat we daar “iets mee moeten doen”. Ondertussen blijven de regeringen witter dan wit. Dat nu net de N-VA voor het eerst een Vlaamse politica met allochtone roots regeringsverantwoordelijkheid geeft, de korte doortocht van Anissa Temsamani buiten beschouwing gelaten, moet bijzonder zuur smaken voor sommigen. Bovendien kan de mijnwerkersdochter van Turks-Koerdische afkomst mensen misschien overtuigen dat de Vlaams-nationalistische partij van iedereen is. Ook van mensen van allochtone afkomst.

Tenslotte is het staatssecretarisschap een uitstekend middel voor constante media-aandacht, wanneer er de juiste man of vrouw zit. Met haar boude uitspraken en haar onstuimige temperament heeft Demir de afgelopen jaren bewezen dat zo’n rol op haar lijf is geschreven. Een belangrijke troef voor de Limburgse, want zo’n mediamegafoon is goud waard nu er verschillende verkiezingsjaren in het verschiet liggen.

Maar de buit is lang niet binnen voor de iron lady van de N-VA. Ze zal moeten knokken om haar favorietenrol waar te maken, zelfs met de steun van stemmenkanon Jan Peumans en streekgenoten Steven Vandeput en Jos Lantmeeters. Haar uiterst kritische houding ten opzicht van de Turkse president Erdogan om maar iets te zeggen, ligt bijzonder moeilijk in Limburg. In Genk is het zelfs een halszaak, want het merendeel van de Turken is er fan van de veelbesproken president. En zeggen ze niet dat wie de Turkse gemeenschap mee krijgt in de mijnstad, de verkiezingen wint?

En dan is er nog haar onwrikbare houding ten opzichte van de allerzwaksten in de maatschappij. Demir is een meritocrate van het zuiverste soort. Alles is mogelijk, wanneer je er maar hard genoeg voor werkt. Een idee dat zeker steek houdt wanneer je de brains, looks en flair hebt van de nieuwbakken staatssecretaris. Maar voor wie op dat vlak minder goed bedeeld is, ligt het moeilijker.

Wanneer ze potten wil breken in haar nieuwe functie zal ze zich dus moeten proberen te herinneren hoe het voelt om “een deur in het gezicht te krijgen,” zoals ze het ooit in een interview verwoordde.

Aan het einde van de rit telt het resultaat. De bevoegdheden van Lady Demir - armoedebestrijding en gelijke kansen - zijn voor onze regio belangrijker dan die van menig minister. Alleen daarom al wensen we de kersverse staatssecretaris het allerbeste.