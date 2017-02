“De leading lady in Limburg”

Brussel / Genk -

In tijden waarin imagoschade de N-VA viseert, volgt de partij zijn ‘Grote Leider’. Zodoende mag Zuhal Demir (36) zich sinds vrijdag de nieuwe staatssecretaris van Armoedebestrijding en Gelijke Kansen noemen. Dat heeft verregaande gevolgen. In de eerste plaats voor de N-VA, die met de verstandige en communicatief sterke Demir de partij én het staatssecretariaat opnieuw meer in the picture willen zetten, maar ook voor Limburg en Genk: ons soortelijk gewicht in de Wetstraat stijgt en de verkiezingen in 2018 (lokaal) en 2019 (federaal en Vlaams) worden nu wel erg pittig gekruid.