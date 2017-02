Als Moeskroen zondagavond niet wint in Gent, is STVV dit weekend zeker van het behoud. Maar bij de Kanaries willen ze niet afhankelijk zijn van die uitslag. En dus willen ze het behoud morgen zelf al verzekeren. Moeilijk. Want STVV trekt naar Charleroi dat strijdt voor play-off 1. En STVV zelf heeft de slechtste uitreputatie van het land.