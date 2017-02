Akkoord over verdeling 5 miljoen euro LSM-middelen voor onderwijs

Limburg Sterk Merk (LSM) gaat vijf miljoen euro extra middelen voor de versterking van het Limburgs onderwijs verdelen over vier centrale doelstellingen, zegt de provincie Limburg vrijdag. Een ervan is om de taalachterstand bij peuters en kleuters weg te werken, een andere om leerkrachten te helpen bij het stimuleren van techniek in het basisonderwijs. Ook wordt geïnvesteerd in projecten in het secundair onderwijs die veelal focussen op de arbeidsmarkt en in de uitbouw van HBO5.

De Limburgse gouverneur maakte het nieuws van de extra middelen eind vorig jaar bekend in de aanloop naar een Staten-Generaal van het Limburgs onderwijs. Het directiecomité van LSM, waarin CD&V, Open Vld, sp.a en N-VA vertegenwoordigd zijn, besliste deze week om het budget van vijf miljoen euro te verdelen over vier centrale doelstellingen. “Hierbij werd geopteerd voor een beperkt aantal projecten”, zegt de provincie in een persbericht. “Projecten die een hefboomfunctie hebben, zeer breed gedragen zijn en die een antwoord bieden op de specifieke Limburgse onderwijssituatie.”

Concreet wordt 1,2 miljoen euro gereserveerd voor de voortzetting van het project Kind en Taal dat taalachterstand bij peuters en kleuters aanpakt. Nog eens 1,2 miljoen euro wordt vrijgemaakt om het project Ontdek Techniek Talent verder te zetten. Dat ondersteunt leerkrachten om techniek in het basisonderwijs te brengen. Nog eens 1,2 miljoen euro gaat naar nieuwe projecten in het secundair onderwijs en dan vooral projecten die focussen op de arbeidsmarkt. Ten slotte gaat 1,15 miljoen euro naar de verdere uitbouw van HBO5 in Limburg.

De 250.000 euro die dan nog overblijft wordt gebruikt om een digitaal platform uit te werken, zodat de initiatieven die genomen worden, gedeeld kunnen worden. “Op die manier wordt kennis uitgewisseld en kunnen de vele partners en scholen van elkaar leren”, zegt gedeputeerde van Onderwijs Jean-Paul Peuskens (sp.a).

De provincie Limburg is vooral tevreden over het feit dat het geld niet versnipperd wordt en dat er samenhangende structurele keuzes gemaakt zijn.

“Door een belangrijk deel van de LSM-middelen te gebruiken om initiatieven die als onderdeel van Salk reeds in gang gezet waren, voort te zetten, geven we die projecten de kans om zich structureel te verankeren binnen het onderwijsveld”, zegt gedeputeerde van Financiën Frank Smeets (CD&V). “Die verankering is nodig om tot echt duurzame resultaten te komen.”