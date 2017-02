Raadkamer verlengt elektronisch toezicht van dader vluchtmisdrijf Alken

Tongeren / Alken - De raadkamer in Tongeren heeft vrijdag de aanhouding onder elektronisch toezicht verlengd van de 23-jarige man uit Alken die in de nacht van zaterdag op zondag een 71-jarige man in Alken doodreed en nadien vluchtmisdrijf pleegde. De jonge Alkenaar verscheen vrijdag voor de eerste keer voor de raadkamer.

Zaterdag 1.00 uur. De 23-jarige B. uit Alken vertrekt richting Genk voor de nachtshift bij Crossrail, een privéfirma die goederenvervoer per trein verzorgt. Op de Steenweg in Alken wijkt de jonge bestuurder om onbekende reden van de baan af en sleurt met zijn Skoda wandelaar Georges Fraîponts (71) mee. Het slachtoffer sterft ter plaatse. Hoewel de bestuurder beseft dat hij een persoon heeft aangereden, pleegt hij vluchtmisdrijf. B. maakt nog even rechtsomkeer, maar zet vervolgens zijn weg richting Genk verder.

Terwijl politie en parket de uren daarna koortsachtig op zoek gaan naar de doodrijder, is de dader die nacht gewoon als machinist aan de slag. “Hij is hier zondag om 9.00 uur in shock binnengewandeld”, vertelde zijn vriendin Nele in onze krant. “Hij stamelde dat hij iemand had doodgereden en dat hij de politie moest bellen. B. was volledig de kluts kwijt en kon zijn eigen gsm zelfs niet meer bedienen.” Op vraag van haar vriend belde Nele daarom in zijn plaats naar de politie, waarna agenten naar de woning van het koppel snelden.

Maandagochtend besliste de onderzoeksrechter om de jongeman onder elektronisch toezicht te plaatsen. De raadkamer verlengde die aanhouding vrijdag met een maand. De Alkenaar riskeert een celstraf van drie maanden tot vijf jaar en een geldboete tot 12.000 euro.