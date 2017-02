“Ik ben heel gelukkig met Laurent, dat is het belangrijkste”

Een dubbele portie Tine Embrechts (41) op uw tv dit voorjaar: op woensdag is ze te zien in ‘Tegen De Sterren Op’, op dinsdag speelt ze Nicole in ‘Zie Mij Graag’ op Eén. “Nicole is cynisch geworden na de zoveelste tegenslag in de liefde”, vertelt Embrechts. “Sommige passages doen me denken aan mijn scheiding, maar cynisch ben ik niet geworden. En ik geloof nog in de liefde, want ik ben gelukkig met Laurent. Ik zou trouwens niet alleen kunnen zijn, ik heb een man nodig met wie ik lief en leed kan delen.”