Scheiden bij 60-plussers in de lift:”Sociale druk om samen te blijven is weggevallen”

Hasselt -

Opvallende tendens: scheiden op latere leeftijd. In 2015 zijn 59 procent meer Vlaamse 60-plussers gescheiden dan tien jaar eerder. De klik wordt gemaakt eenmaal de kinderen uit huis zijn en het pensioen lonkt. “Vroeger was je op zestig oud en versleten, nu ben je nog vitaal en fit”, zegt relatiebemiddelaar Rika Ponnet. “De sociale druk om samen te blijven is weggevallen”, verklaart seksuologe Kaat Bollen.