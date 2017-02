Johan Vansummeren ontmoet Philippe Gilbert:"Wat doe jij op een E-bike?"

Het Belgische openingsweekend, dat vraagt haast om een uitgebreid met onze nationale kampioen Philippe Gilbert. Alleen moesten we daarvoor wel onze wieleranalist Johan Vansummeren laten overvliegen naar de Côte d’Azur. Want de oud-winnaar van de Omloop - in 2008, de laatste als Het Volk - is uitgegroeid tot een naaste buur van de Grimaldi’s op de rots van Monaco.