Celstraffen voor vluchtende inbrekers uit Nederland

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een 51-jarige Bulgaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor een inbraak en gewapende weerspannigheid tegen agenten van de politiezone Kempenland. Zijn kompaan, een 42-jarige Macedoniër, kreeg een celstraf van 30 maanden. Beide mannen, die in Nederland staan ingeschreven, zitten momenteel nog in hechtenis.

De politie Kempenland hield op 22 oktober 2016 in Peer een controle, maar de Bulgaar was met zijn wagen met Nederlands kenteken niet van plan te stoppen. De bestuurder en zijn kompaan reden gewoon weg. Een agent op de rijbaan moest opzijspringen, waarna de achtervolging werd ingezet.

De politie werd bijna van de rijbaan gedwongen. Met de hulp van twee motoragenten konden de mannen teoch worden gestopt. In in de wagen werden juwelen, een iPad en een kluis met 5.200 euro teruggevonden. De spullen bleken afkomstig van inbraken in Hechtel-Eksel en Geel. Ze hadden ook een busje pepperspray bij.

De rechter achtte de twee ook schuldig aan de verzwarende omstandigheid van bendevorming, ook al waren ze maar met twee. Volgens de rechtbank zakten ze vanuit Nederland naar ons land af met inbrekersmateriaal om woninginbraken te plegen.

De Macedoniër was in Leuven al voor inbraken veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Volgens de rechter in Hasselt was hij hardleers, omdat hij geen lessen uit het verleden had getrokken. De wagen en de pepperspray zijn verbeurdverklaard. Aan het slachtoffer van de inbraak in Geel moeten ze 4.290 euro schadevergoeding betalen. Aan drie politieagenten moet 3.030 euro worden betaald.