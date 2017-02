“N-VA wordt stilaan een partij zoals alle andere”

Leuven - “Dat de N-VA zonder communautair programma in de regering stapte, dat kan ik rationeel volgen. Maar dat de partij ook in het parlement en daarbuiten communautair onzijdig is geworden, kan ik niet volgen. Door de Vlaamse soevereiniteit - de corebusiness van de partij – los te laten, wordt de N-VA een mainstreampartij. En die zijn inwisselbaar”, zegt professor en politicoloog Bart Maddens.

Veel is er niet nodig om Bart Maddens op gang te krijgen. Wanneer we hem vertellen wie we allemaal zoal hadden in het kader van deze reeks interviews en daarbij de naam Bart De Wever valt, is hij vertrokken. ...