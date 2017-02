Houthalen-Helchteren - Op de E314 van Genk richting Lummen staat op dit moment een uur file door twee ongevallen op het grondgebied van Houthalen-Helchteren. Eerst botsten twee auto's ter hoogte van de afrit Houthalen zelf. In de staart van de file die ontstond botsten nog eens vijf wagens op elkaar. Daardoor moet het verkeer momenteel over de pechstrook, met nog meer file tot gevolg. Rond 16u50 was de snelweg terug vrij gemaakt, waardoor de file langzaamaan kan oplossen.