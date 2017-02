VIDEO. Wij lieten een bierkenner alcoholarm bier proeven en dit was het resultaat

Wie met trillende handen en droge keel reikhalzend heeft uitgekeken naar het einde van de alcoholvrije maand, kan woensdag in principe weer 'in de pintjes vliegen'. Wie toch liever minder alcohol consumeert kiest misschien voor alcoholarm of alcoholvrij bier. Wij gingen langs de plaatselijke drankhandelaar en kwamen thuis met een bak testmateriaal. Bierproever van dienst Hilaire Spreuwers laat zijn smaakpapillen werken en loodst ons door het aanbod.

Tourtel (0,4 %)

“Ik ga beginnen met de bekendste, Tourtel”, steekt Hilaire van wal. “Net als Palm is het een van de merken die het langst bezig is met alcoholarm brouwen. Zij bestonden al in mijn studententijd. Het ziet er tenminste uit als bier, dat wel. Je ruikt de suiker van de granen.”

“Zoete overheerst”

“Er zit minder CO2 in dan in een gewoon bier. Je proeft het suikerige, het zoetige, de granen, maar niks van de bitterheid die in pils zit en er zit te weinig CO2 in. Die laatste twee mis ik. Er zit wel hop in, maar niet genoeg om ook echt een mooie bitterheid te geven en daarom overheerst het zoete. Het smaakt enorm flets, ik kan er niks aan doen. Het is niet slecht, maar ook niet goed.”

Palm N.A. (0,4 %)

“Palm is samen met Tourtel een van de oudste alcoholvrije bieren. Er komt meteen schuim op, omdat het beetje CO2 dat erin zit kortstondig vrijkomt. Dat is zo meteen verdwenen. Het bier is donkerder en ze gebruiken meer karamelmout om qua kleur zo dicht tegen de originele Palm aan te zitten. Het zijn karamouten die deze kleur hebben. Ze worden op iets hogere temperatuur gebrand.”

“Fluwelige honingsmaak”

“Hier ruik je iets meer karamel dan bij het moutzoetige van de Tourtel. Qua zoetheid is de Palm ongeveer hetzelfde, maar heel anders. Hier heb je meer het gevoel van honingzoetheid. Bij Tourtel proefde je meer graansuikers. Als je even wacht ga je op je gehemelte een zachtere, fluwelige honingsmaak krijgen. Het is veel romiger, maar je mist opnieuw de CO2 die een bier leuk maakt.”

Clausthaler (0,5 %)

“Een Duitser!”, klinkt het nieuwsgierig. “Hier heb ik heb al meer het gevoel dat er zuren inzitten, maar als ik wals, komt het graanzoete zoals bij de Tourtel terug naar boven. Ik denk ook dat ze ongemoute tarwes gebruiken. Dan krijg je lichte zuren in je bier. Hoegaarden is bijvoorbeeld gebrouwen met 40 procent ongemoute tarwes. Dan krijg je wijnsteenzuur in het bier. Normaal gaan brouwers dan tarwe mouten om dat te vermijden, maar deze bierstijl wil dat juist. In elk ander bier is het een brouwfout.”

“In de betere richting”

“Dit smaakt minder zoet dan het ruikt, terwijl de Tourtel smaakte zoals hij rook. De Palm rook ook mooi zoet, maar had die fluwelige honingsmaak. Deze ruikt wel zoet, maar is iets bitterder. Persoonlijker vind ik hem aangenamer dan de Tourtel, maar dat is gewoon omdat het zoet-zoete eruit is. Maar er zit ook geen CO2 in en dus blijft het een plat bier, zo jammer. Dat mist ge. Maar het gaat qua bitterheid al in de betere richting. Ook knap dat de Duitsers hier het ‘Reinheitsgebot’ gevolgd hebben. Dat wil zeggen dat er in bier alleen maar water, mout, hop en gist mag zitten en geen kruiden of toegevoegde dingen.

Bitburger (0,0 %)

“Nog een Duitser… Wel, hij schuimt alvast heel mooi. Dat wil zeggen dat er toch wel wat CO2 in zit. De schuimkraag is mooi dicht. De neus is wel heel clean: je ruikt bijna niets. Als snel beginnen de moutsuikers erdoor te komen. Ik krijg een beetje hetzelfde gevoel als bij de Clausthaler. Laat ons hopen dat ze de bitterheid hebben kunnen bewaren…”

“Geen uitgesproken smaak”

“Het is niet meteen zoet, zoals de Tourtel, maar ook niet meteen bitter zoals de Clausthaler. Eigenlijk is het heel flets en plat. Er zit weinig smaak in. Zoet, maar niet overdreven, geen bitterheid, heel plat. Ik vind het niet lekker. Er zit helemaal geen uitgesproken smaak in. Als we even wachten, krijg ik een heel klein beetje bitterheid, maar… Heel eerlijk? Dit is net een Tourtel waar ze water bij gedaan hebben”, luidt het harde verdict.

Hoegaarden 0,0 (0,0%)

“Dit is geen gewoon witbier”, merkt onze bierproever op na zijn eerste slok. “Hier hebben ze duidelijk aroma’s aan toegevoegd: citroenzuur, sinaasappelschil, appelextract… Dat ruik je gewoon. Er is zelfs koolzuur aan toegevoegd. Maar het blijft wel een witbier. Hier heb ik eigenlijk bijna hetzelfde gevoel als bij de Bitburger.”

“Alsof je op aluminiumfolie bijt”

“Het citroenzuur komt ook te fel op. Net alsof je op aluminiumfolie bijt. Ik vind dit niet geslaagd. Het is sowieso te plat, maar er is ook te fel gezocht naar smaken. De zuren die normaal in witbieren zitten komen van ongemoute tarwes. Hier ben je die kwijt. Ze hebben die willen vervangen door iets anders en dat geeft iets chemisch. Dat is geen natuurlijk zuur dat ik proef. Ik heb het gevoel dat het aan mijn tanden blijft plakken”, klinkt het misnoegd.

Maes Radler Citroen (0,0%)

“Ik ruik precies een Sprite”, merkt Hilaire lacherig op. “Het ruikt alvast niet naar bier. Als het zurige weg begint te trekken, heb je achteraan je keel de moutsuikers. Er zit niks bitters in, niks mout. Water, gerstemout, tarwemout en hop zit er ook in. Maar ik zie dat er zelfs geen gist in zit. Hoe kan het dan bier zijn? Straf. Dit staat voor mij mijlenver van bier af. Je proeft een klein beetje de moutsuikers, maar de citroen overheerst.”

“Mijlenver van bier verwijderd”

“Dit is iets als een kivela, (een pintje met witte limonade, nvdr.) en het ruikt ook zo. Qua neus zit dit mijlenver van bier af. Ik kan me wel voorstellen dat veel mensen dit koud op een terras lekker vinden, maar de modale bierdrinken gaat hier zich niet aan wagen, vrees ik. Ik vind het echt niet lekker. Maar ik moet er ook bijzeggen dat ik nooit frisdranken drink.

Jupiler 0.0 (0,0 %)

Onze proever richt zich ongeduldig tot ons laatste bier in het rijtje. “Je ziet dat er zelfs in het flesje onmiddellijk wat schuim op komt te staan door de CO2. Dit is de enige waar ik de moutsuikers niet in ruik. Dit ruikt al meer naar een pintje”, klinkt het bijna alsof we Hilaire uit zijn lijden verlossen. “Ja, je krijgt ook meer het gevoel dat je een pintje aan het drinken bent. Die bitterheid zit daarin.”

“Zo ver boven al de rest”

“De meeste pilsbieren zijn ook al wat zoeter, maar dit staat zo ver boven al de rest... Het enige verschil is dat hij iets platter is dan de traditionele pils, wellicht ook door het procedé waarbij ze er de alcohol uit moeten halen. Dit is mijn favoriet. Moest ik op café alcoholvrij moeten drinken, dan zou ik deze kiezen”, besluit onze bierproever overtuigend.

De conclusie

“De Maes Radler en Hoegaarden 0,0 heb ik hier apart gezet. Niet omdat ze in blik zitten, maar omdat ze voor mij heel ver van bier af staan. De Maes Radler is volgens mij bijna een limonade en bij de Hoegaarden 0,0 proefde ik een toevoeging die niet natuurlijk overkwam.”

“Dan denk ik dat de Clausthaler en de Jupiler 0.0 de betere waren. Die laatste begint de bitterheid van een echte pils te benaderen en is daardoor de betere van de reeks. Maes heeft ook nog wel een alcoholvrij bier dat geen Radler is (dat hebben we hier niet geproefd, nvdr.) en dat zou ik net hieronder klasseren.”

Jupiler is koning

“Ik wist op voorhand dat de Jupiler 0.0 het lekkerste ging zijn, omdat ik die al geproefd had. Ik was wel benieuwd naar de Clausthaler en de Bitburger, maar die vielen toch wat flets uit. Maar zoals ik had verwacht, bevat de Tourtel heel veel moutsuikers. De Palm had er minder, maar wat ik er wel leuk aan vond is de honingsmaak en het fluweelzachte. Maar dat was nog niet leuk genoeg om mijn favoriet te zijn. De Bitburger vond ik veel te flets. Net alsof ze een bier hadden genomen en er water bij hadden gegoten", besluit onze bierproever.