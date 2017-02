Omloop Het Nieuwsblad maakt van ploegvoorstelling ware attractie in ’t Kuipke

De start van de Omloop Het Nieuwsblad is traditioneel de eerste kans voor het grote publiek om de renners van dichtbij te bezichtigen in Vlaanderen. Dit jaar zorgt de organisatie met ’t Kuipke voor een iconische plaats voor de presentaties van de renners. Bovendien is de voorstelling in de Gentse wielerzaal volledig gratis te bezoeken!

Het is het eerste jaar dat de Omloop als WorldTour-koers doorgaat. Om die toetreding tot het WorldTour-niveau kracht bij te zitten wilde organisator Flanders Classics dit seizoen uitpakken met iets nieuws voor de wielerfans, die elk jaar massaal komen afgezakt naar de start- en aankomstsite van de Omloop. De voorstelling van de ploegen op een groot podium en de bussen zullen volledig overdekt zijn. “Vorig jaar hadden we veel geluk met het weer, maar door alles overdekt te houden, willen we op zeker spelen en nog meer fans naar de start lokken”, vertelt koersdirecteur Wim van Herreweghe.

Iconische wielerplaats

Met ’t Kuipke zorgt de organisatie voor een iconische plaats voor de presentatie van de renners. “Op deze legendarische wielerplaats willen we de renners een eerste échte keer in de spotlights plaatsen”, verduidelijkt van Herreweghe de keuze voor ’t Kuipke. Iedereen kan de presentatie van de renners gratis bijwonen en kan daarna kostenloos doorsteken naar de Floraliënhal, waar de teambussen zullen opgesteld staan. Je hoeft dus niet op voorhand een toegangsticket aan te kopen. Vanaf 9 uur gaan de deuren van de legendarische piste open in Gent. De presentatie van de renners start om 9.45 uur.

Het amusement zal ook niet ontbreken want Studio Brussel-presentator Stijn Vlaeminck en sidekick Johnny DC zorgen voor de omkadering van de presentatie. De renners worden aangekondigd met een gepast achtergronddeuntje, waarna Michel Wuyts hen voor de eerste keer dit seizoen via korte vraagjes de pieren uit hun neus zal halen. Een niet te missen evenement dus voor de echte Vlaamse wielerliefhebbers!