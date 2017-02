Debbie Harry van Blondie ondertussen 71 maar nog steeds even punk

Debbie Harry is ondertussen 71 maar ze ziet er nog steeds even cool en punk uit als toen ze in de jaren '70 als leadzangeres van de Amerikaanse rockgroep Blondie een echt punkicoon werd. In een vrij uitdagende pose poseert Debbie Harry voor de cover van het Amerikaanse Wonderland Magazine.

In netkousen en met hoge laarzen en knalrode lippen poseert de Amerikaanse actrice en zangeres voor de cover van de lente-editie van het Amerikaanse Wonderland Magazine. Debbie Harry is ondertussen 71 maar ziet er nog steeds even punk uit als toen ze in de jaren '70 als zangeres van Blondie punkicoon werd.

In het interview dat in het blad zal verschijnen bewijst Debbie dat ze nog steeds 'star quality' heeft en dat ze heel erg bezig is met hoe ze eruit ziet en wat ze elke dag uit haar kast zal nemen om aan te trekken.



De frontzangeres van Blondie verklaarde vier jaar geleden nog in het blad 'Age Issue' dat ze seks erg belangrijk vindt en dat ze zich op haar 67e nog steeds even sexy vindt als toen ze 20 was.

De fotoshoot verschijnt naar aanleiding van 'Pollinator', het nieuwe album van Blondie dat begin mei verschijnt.