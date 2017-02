Mogelijk 3 nieuwe slachtoffers van Limburgse serieverkrachter

Hasselt - In de zaak rond de serieverkrachter, die deze week aan bod kwam in het opsporingsprogramma FAROEK, hebben zich drie nieuwe mogelijke slachtoffers gemeld. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Het totaal aantal bevestigde slachtoffers van de serieverkrachter zou zo op 22 kunnen komen. Maar vermoed wordt dat het om veel meer slachtoffers gaat.

Na de reportage over de zaak in het programma FAROEK afgelopen dinsdag kwamen er drie concrete meldingen binnen. Het zou gaan om slachtoffers van oplichting of verkrachting door de serieverkrachter die in heel Vlaanderen actief was. De drie personen herkenden zich in het verhaal, momenteel wordt onderzocht of ze nu echt het slachtoffer werden van de man.

Aan de hand van een onherkenbaar gemaakte foto van de verdachte, vroeg de politie aan slachtoffers om zich te melden. Tot nu toe hebben al 19 vrouwen zich gemeld bij de politie, maar gevreesd wordt dat de man in kwestie nog meer slachtoffers maakte.

Dat bij het opsporingsbericht een onherkenbare foto van de man werd gepubliceerd, riep wel vragen op op sociale media. “Dat heeft vooral met privacyredenen te maken”, legt woordvoerster Dorien Baens van politiezone Limburg Regio Hoofdstad uit. “De man is nog niet voor de rechtbank verschenen en dus nog niet veroordeeld. We willen niet het risico lopen om nu zijn foto te tonen en daardoor mogelijk procedurefouten te maken. We begrijpen dat een opsporingsbericht met een onherkenbare foto voor veel mensen wel vreemd overkomt, maar we zijn voor alle duidelijkheid dus niet op zoek naar de dader, maar naar slachtoffers. De verdachte zit al sinds september in de cel.”