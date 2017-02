Wet Werkbaar Werk goedgekeurd: thuiswerken als je naar de tandarts moet kan vanaf nu

In de Kamer is gisteren de wet ‘Werkbaar en Wendbaar Werk’ definitief goedgekeurd. Met de wet wil minister van Werk Kris Peeters (CD&V) werkgevers meer flexibiliteit geven en tegelijk de balans tussen privé en werk voor werknemers bewaken. Maar wat verandert er nu effectief op de werkvloer?

Meer werkuren als het druk is, minder wanneer het rustig is

Vandaag werken de meeste sectoren in ons land met de klassieke 38-urenweek. Daar kan vanaf nu van worden afgeweken. Tijdens piekmomenten kan een werkgever eisen dat er tot 45 uur per week wordt gewerkt, maximum 9 uur per dag. In sommige sectoren kan dat zelfs oplopen tot 11 uur per dag en 50 uur per week. Op jaarbasis mag de werknemer echter niet meer uren werken dan vandaag het geval is. Dat betekent dat in rustigere periodes de werkweek kan worden ingekort.

Met het systeem wil Peeters vooral werkgevers meer mogelijkheden geven, onder andere in sectoren die seizoensgebonden zijn. Tegelijk kan het systeem ook handig zijn voor werknemers die bijvoorbeeld gescheiden zijn en om de week de kinderen in huis hebben. In principe zou dan de ene week langer kunnen worden gewerkt, in ruil voor kortere werkdagen de volgende week. De vraag is alleen in hoeverre het systeem door de werknemer kan worden bepaald. Critici vrezen dat het in de praktijk vooral de werkgever zal zijn die zal bepalen hoeveel uren er moet worden gewerkt en er dus de facto ook een einde komt aan de 38-urenweek.

100 vrijwillige overuren

Werknemers kunnen vanaf nu 100 extra overuren presteren, zonder daar inhaalrust voor te moeten nemen. Dat kan handig zijn wanneer er tijdelijk aan een groot project wordt gewerkt of voor wie extra geld wil verdienen. Het nieuwe type overuren komt bovenop de interne overurengrens, die ook wordt opgetrokken van 78 overuren per trimester naar 143.

De 100 extra overuren worden betaald met een overloontoeslag en hoeven dus ook niet gerecupereerd te worden. De werknemer moet wel eerst schriftelijk akkoord gaan om de bijkomende overuren te presteren. Om de zes maanden moet dat akkoord worden vernieuwd. Afhankelijk van de sector kan het aantal overuren nog worden opgetrokken van 100 tot 360 per kalenderjaar.

Thuiswerken als je naar tandarts moet

Heel wat bedrijven laten hun werknemers vandaag al structureel een aantal dagen per week thuiswerken. In de toekomst kan dat ook occasioneel gebeuren, bijvoorbeeld als je naar de tandarts moet of je auto in panne staat. De werknemer is wel verplicht om vooraf toestemming te vragen. De werkgever kan de aanvragen weigeren, bijvoorbeeld wanneer de aanwezigheid van de werknemer vereist is voor de goede werking van de dienst of als er te vaak om telewerk wordt gevraagd.

Interimcontract van onbepaalde duur

Dankzij de nieuwe wet kunnen uitzendbureaus contracten van onbepaalde duur aanbieden. Dat moet interimmers meer financiële zekerheid geven, want uitzendkrachten met een dergelijk contract ontvangen ook een loon van het uitzendbureau tussen twee opdrachten in. Critici vrezen echter dat de interimcontracten van onbepaalde duur in de plaats zullen komen van proefcontracten en vaste contracten, waardoor jonge werknemers in een slechter sociaal statuut belanden.

Meer opleiding

Er komt meer tijd voor opleidingen op de werkvloer. In plaats van een vast percentage van de loonmassa (1,9 procent) aan vorming te presteren, komen er nu gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar voor iedereen. Als het bedrijf deze maatregel niet neemt, krijgt elke werknemer sowieso 2 opleidingsdagen per jaar.

Nog op komst

Naast al die algemene maatregelen, zijn er ook nog nieuwigheden die op sectorniveau kunnen worden ingevoerd.

- Verlofdagen schenken aan collega met ziek kind

Stel: je kind wordt ziek en je hebt geen verlofdagen meer. Vanaf nu kan je van collega’s verlofdagen krijgen, tenminste als de sector deze maatregel activeert. Dat betekent dat alle werknemers anoniem hun bijkomende verlofdagen - dus niet de 20 dagen wettelijk verlof - kunnen wegschenken aan collega’s.

- Glijdende werkuren

In veel bedrijven wordt nu al met glijdende uren gewerkt, nu komt daar ook een wettelijk kader voor. Een werknemer kan zo zelf bepalen wanneer hij begint en stopt met werken, wel rekening houdend met de stamtijden. Dat zijn de uren waarbinnen de werkgever verwacht dat je effectief aanwezig bent. De glijdende roosters moeten vanaf nu ook in het arbeidsreglement worden opgenomen en bedrijven moeten controleren of het systeem wordt nageleefd.

- Opsparen vakantiedagen

Sectoren kunnen ervoor kiezen om alle vakantiedagen die buiten de 20 dagen wettelijk verlof vallen op te sparen en pas later in de loopbaan te gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer ze behoefte hebben aan rust, willen verbouwen of een kind krijgen. Met de verlofdagen kan men eventueel ook later op pensioen gaan. Ook kunnen bepaalde premies, zoals de eindejaarspremie, worden omgezet in extra verlofdagen.

- Meer tijdskrediet voor zorg

Wie tijdskrediet opneemt om te zorgen voor een kind of familielid, kan vanaf nu 51 maanden nemen in plaats van 48. Met die tijd kan je zorgen voor een kind tot 8 jaar, een gehandicapt kind tot 21 jaar of een zwaar ziek familielid.

Ook het palliatief verlof, voor mensen die iemand verzorgen die terminaal ziek is, wordt met 1 maand verlengd. De periode kan nog eens twee keer verlengd worden met een maand, zodat in totaal drie maanden palliatief verlof kan worden genomen.