McLaren presenteert veelbesproken 'oranje' F1-bolide: de MCL32

Het McLaren F1-team heeft haar veelbesproken 'oranje' F1-bolide voorgesteld. De MCL32 is de wagen waarmee onze landgenoot Stoffel Vandoorne zijn eerste volledig F1-seizoen zal afwerken.

McLaren heeft in het Engelse Woking haar nieuwe F1-bolide voorgesteld, de MCL32. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne en de Spanjaard Fernando Alonso vormen dit jaar het rijdersduo bij McLaren.

McLaren zorgde tijdens haar presentatie trouwens voor een opmerkelijke primeur. Omwille van haar samenwerking met Honda werd de nieuwe McLaren F1-bolide immers ook in Japan voorgesteld. Het doek ging tegelijkertijd in Woking en Tokyo van de MCL32.

In de aanloop naar de presentaties van de nieuwe F1-bolides werd er druk gespeculeerd over het uitzicht van de nieuwe F1-bolides. Daarnaast was het toch vooral de kleur van de nieuwe McLaren F1-bolide waarover druk gespeculeerd werd.

Al snel werd duidelijk dat de kleur oranje in de livery van de nieuwe F1-bolide zou verwerkt worden. In het verleden werd reeds meermaals gespeculeerd dat McLaren opnieuw voor de kleur oranje zou kiezen maar in de uiteindelijke livery van haar F1-bolides verwerkte McLaren uiteindelijk nooit oranje. McLaren testte in 1997, 1998 en 2006 nochtans met een oranje F1-bolide.

McLaren wil dit jaar echter een nieuw tijdperk aanvatten waarbij er een duidelijke trendbreuk moet zijn met het beleid van voormalig McLaren-CEO Ron Dennis. De nieuwe CEO Zak Brown wil teruggrijpen naar de succesvolle jaren die McLaren vroeger beleefde. Hij wil deze periode vereenzelvigen met het huidige McLaren en McLaren opnieuw de juiste richting uitsturen, de richting van succes.

Van 1968 tot en met 1971 reed McLaren in F1-bolides die mat oranje waren. Het was onder Bruce McLaren dat deze traditie tot stand kwam. Omwille van diverse sponsordeals werden de kleuren in de jaren nadien vooral door wit of zilvergrijs bepaald.

