Het mysterie van de sandalen op de E314

Op sociale media wordt naarstig gezocht naar de eigenaar van een paar sandalen dat werd achtergelaten op de E314 in Stein, net over de grens met Maasmechelen.

Een opmerkelijke vondst vrijdagochtend op de A76/E314 bij Stein. Een weginspecteur vond daar een paar sandalen. En dat in deze tijd van het jaar. Weginspecteur Christian vond het paar en plaatste een foto op Twitter. Het zomerse schoeisel werd gevonden op de vangrail richting Stein bij knooppunt Kerensheide gevonden. Wie de sandalen hier zo netjes heeft neergezet, is vooralsnog een raadsel. De eigenaar moet zich maar melden bij het Nederlandse Rijkswaterstaat. Wie weet bewaren ze het paar nog wel. Intussen is de zoekactie op sociale media gestart.