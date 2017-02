AA Gent-Genk Belgisch onderonsje in Europa, Anderlecht moet naar Cyprus

Geen grote, wel een opvallende affiche voor AA Gent en Racing Genk in de 1/8ste finales van de Europa League: beide teams lootten mekaar. Anderlecht speelt tegen het Cypriotische APOEL Nicosia. De heenmatchen worden op 9 maart gespeeld, de terugmatchen op 16 maart.

Eén dag nadat zowel Gent, Genk als Anderlecht zich naar de 1/8ste finales van de Europa League vochten keek heel het Belgische voetbal reikhalzend uit naar de loting. Met teams als Manchester United, Schalke 04, Lyon en Ajax zaten er nog enkele erg aantrekkelijke namen in de pot, maar...AA Gent en Racing Genk lootten uitgerekend mekaar. Dat betekent enerzijds dat er zeker één Belgisch team in de kwartfinale zit, anderzijds neemt het veel aantrekkingskracht weg.

Anderlecht naar APOEL

Ook Anderlecht lootte geen grote naam: het mag op 9 maart naar Cyprus, waar het het APOEL Nicosia van landgenoten Urko Pardo en Igor De Camargo wacht. Een week later staat de terugmatch in het Astridpark op het programma. Een haalbare kaart? Dat lijkt zo, maar de Cyprioten zijn aan een sterke campagne bezig. Ze schakelden donderdag het Spaanse Bilbao uit, een stunt van jewelste, en tekenden in de voorrondes van de Champions League voor een comeback van jewelste: tegen Rosenborg maakten ze toen liefst drie goals in blessuretijd (lees meer).

Volledige loting (heen 9 maart, terug 16 maart)

Celta de Vigo (Spa) - Krasnodar (Rus)

APOEL Nicosia (Cyp) - Anderlecht (BEL)

Schalke 04 (Dui) - Borussia Mönchengladbach (Dui)

Olympique Lyon (Fra) - AS Roma (Ita)

Rostov (Rus) - Manchester United (Eng)

Olympiakos (Gri) - Besiktas (Tur)

AA Gent (BEL) - Racing Genk (BEL)

FC Kopenhagen (Den) - Ajax Amsterdam (Ned)