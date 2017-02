“Buurman, wat doet u nu?”: ‘Flodder’-auto gaat onder de hamer

De legendarische Citroën BX Sport uit ‘Flodder’ gaat onder de hamer. Wie de knalrode auto niet meer kent, herinnert zich wellicht wél de scène waarin buurman Neuteboom zich vergrijpt aan Kees Flodder (gespeeld door de wulpse Tatjana Šimic): “Buurman, wat doet u nu?” Wie de wagen op de kop wil tikken, moet mogelijk wel diep in de buidel tasten.

De Citroën wordt geveild op Catawiki. Het hoogste huidige bod bedraagt 7.500 euro, maar dat kan al snel oplopen tot 20.000 euro. Dat is een smak geld voor een wagen uit 1986 met 215.000 km op de teller. In de film heeft de auto wel een grijze kleur. Toch zou het om de originele wagen gaan. Wellicht kreeg hij in de loop der jaren een nieuw likje verf.

Herbekijk de al even legendarische scène uit de eerste ‘Flodder’-film: