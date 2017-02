Moord op Erik Janssen: dader ontkent homoseksuele relatie

Dilsen-Stokkem / Tongeren -

Hij had hem per ongeluk gedood omdat slachtoffer Erik Janssen (50) naakt bij hem in bed was gekropen en overal aan het betasten was geweest. Achteraf werd het dat ze die 21 oktober 2013 toch (betalende) seks hadden geprobeerd, dat Dilsenaar Abdullah Essah (23) het vies had gevonden en dan door het lint was gegaan toen de minderbegaafde Erik het wilde rondstrooien. In een volgende versie was er een Nederlander die de vele dodelijke steken had toegebracht. Maar alleen het DNA van Essah was overal te vinden. Vandaag wordt in Tongeren dan ook de jury gekozen die hem moet berechten.