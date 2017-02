Zuhal Demir legt eed af met opvallende doek rond de pols

Brussel / Genk - De federale regering telt een nieuw lid. Zuhal Demir heeft vrijdagochtend bij koning Filip de eed afgelegd als kersvers staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. De Genkse deed dat zoals beloofd met de rode mijnwerkersdoek van haar vader rond de pols. Het N-VA-Kamerlid volgt partijgenote Elke Sleurs op, die na de heisa rond Siegfried Bracke alles op alles wil zetten als Gents fractieleider en lijsttrekker.

Zuhal kreeg de mijnwerkersdoek gisteren. Het is “de geluksbrenger van de familie, de enige die overblijft zonder gaten in”.

De promotie voor Demir betekent trouwens dat haar zitje in de Kamer vrijkomt. Dat zal gaan naar de Bonheidense jurist Wim Van der Donckt, die bij de verkiezingen van 2014 derde opvolger was. Zijn eedaflegging volgt pas na het krokusreces in de Kamer.

Welkom aan de nieuwe staatssecretaris @Zu_Demir ! Bienvenue à la nouvelle secrétaire d'état pic.twitter.com/ccMD7og5BL — Charles Michel (@CharlesMichel) 24 februari 2017