VIDEO. Geleen zet meedogenloze rattendoder in

In het Nederlands-Limburgse zijn in de riolering donderdagochtend speciale rattendoders geplaatst. Het gaat om een proef met een voor Nederland nieuwe manier van bestrijden van ratten. Sittard-Geleen is de tweede gemeente in het land die het systeem uitprobeert.

Het gaat om vallen die in het hoofdriool geplaatst worden. Zodra een rat er onder door loopt, schieten pinnen naar beneden die de rug van het dier breken. Het beest is dan meteen dood en vergaat in het rioolwater. De val is direct gereed om een volgende rat te doden en kan zo in twee maanden tijd honderden ratten ombrengen. Conventionele vallen worden meestal buiten de riolering geplaatst en moeten na iedere vangst geleegd worden.

Geen gif

Het systeem is twaalf jaar geleden al ontwikkeld door plaagdierbestrijder Anticimex en WiseCon. Omdat Anticimex de vangstmethode land voor land introduceert, is dat nu pas hier beschikbaar. Omdat sinds vorig jaar geen gif meer gebruikt mag worden bij de bestrijding van ratten, zijn veel gemeenten juist nu op zoek naar alternatieven.

Drie maanden

Wethouder Leon Geilen (GOB, leefomgeving) maakte op een beurs in Duitsland over rioleringen kennis met de vangstmethode. Het systeem wordt nu in de Eloystraat in Geleen ingezet, omdat hier door diverse (riool-)werkzaamheden overlast van ratten bestaat. Bedoeling is dat de vallen zo’n drie maanden in het riool blijven zitten.