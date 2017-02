Dit zijn de mogelijke tegenstanders van KRC Genk: wie is uw favoriet?

KRC Genk gaat vanmiddag samen met Anderlecht en AA Gent in de pot voor de loting van de 1/8ste finales van de Europa League. Nog nooit is blauw-wit zo ver geraakt in een Europese competitie, en dus is het uitkijken naar de tegenstander. Dat kan een topclub als Manchester United of AS Roma worden, maar ook Anderlecht en AA Gent zijn mogelijke tegenstanders.