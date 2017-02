“Ik wil weg van het slachtofferverhaal”

Genk - “Ik geloof heel hard in de kansen die we hier krijgen. Ik heb die gegrepen, daar moeten we de nadruk op leggen.” Dat zegt Zuhal Demir, de nieuwe staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid, donderdagavond. Demir groeide op in een Turks-Koerdisch gezin in Genk.

Zuhal Demir houdt er na haar voordracht als nieuwe staatssecratris uitdrukkelijk aan haar ouders te bedanken. “Mijn vader is in de jaren zeventig in Limburg komen werken”, aldus Demir. “Hij heeft altijd gezegd: ‘hier heb je kansen, ik wil dat jullie die ook grijpen’.”

Demir vraagt twintig dagen om zich in te werken in de dossiers van haar voorgangster en verwacht dat ze daarna goed zal kunnen samenwerken met haar collega’s in de regering. Ook met CD&V-minister Kris Peeters die ze recent nog ‘de nieuwe Madame Non’ noemde, naar analogie met Joëlle Milquet. “Ik werk in het parlement heel goed met Peeters samen. We hebben net ‘werkbaar werk’ gestemd. Samen zullen we nu bekijken hoe we de drempels voor de toegang tot de arbeidsmarkt kunnen wegwerken.”

Of Demir kandidaat-burgemeester is in Genk, de stad waarnaar ze vorig jaar verhuisde, wil ze nog niet kwijt. “First things first, ik ga er zo snel mogelijk in vliegen als staatssecretaris.” Voorzitter Bart De Wever wijst er nog eens op dat Demir is verhuisd om familiale, en niet om politieke, redenen.