Wayne Rooney: “Ik blijf bij Manchester United”

Wayne Rooney blijft bij Manchester United. Dat heeft de aanvoerder van het Engelse nationale voetbalelftal donderdag gezegd aan het Britse nieuwsagentschap Press Association.

Rooney wil ook volgend seizoen de kleuren van de Mancunians verdedigen. Foto: AFP

“Ik ben gevleid door de interesse van andere clubs, maar ik wil de recente speculaties beëindigen. Ik blijf bij Manchester United”, verklaarde Rooney, die in verband werd gebracht met een transfer naar de Chinese Super League. Volgens Britse media zou Rooney’s zaakwaarnemer Paul Stretford in China geweest zijn om te onderhandelen met diverse clubs uit de Super League, waar de transfermarkt open is tot 28 februari. De 31-jarige Rooney kon rekenen op interesse van Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan, Jiangsu Suning en Tianjin Quanjian.