Limburg alaaf!

Bree / Bocholt - De carnavalisten maken zich op voor het hoogtepunt van het seizoen: de stoeten die telkens weer een grote massa op de been brengen.

In Bocholt weet men wat carnaval vieren is: de stoeten in Kaulille en Bocholt zijn dan ook tot ver buiten hun grenzen bekend. De stoet van de Poederladers in Kaulille trekt op zondag 26 februari vanaf 14.11 uur uit en start op het Nevenplein (gratis). In het centrum van Bocholt zijn de Boggeter Papbugels heer en meester op maandag 27 februari: dan start de stoet om 14.11 uur in de Reppelerweg (toegang: 2,50 euro).