Hevige windstoot doet vrachtwagen kantelen, man geplet door tram

Het stormde in Vlaanderen. In Alveringem werd een vrachtwagen omver geblazen alsof het speelgoed was en in Antwerpen is een man in kritieke toestand afgevoerd nadat hij mogelijk door een windstoot werd verrast en door de tram is gegrepen. De storm zou pas tegen middernacht in kracht afnemen. De FOD Binnenlandse Zaken vraagt enkele het nummer 112 te bellen in noodgevallen.

De FOD Binnenlandse Zaken roept burgers op om bij stormschade of wateroverlast in eerste instantie naar de lokale brandweer te bellen of aangifte te doen via het e-loket van de brandweerzone. “Het noodnummer 112 moet voorbehouden worden voor mensen die te maken hebben met een potentieel levensbedreigende situatie en voor situaties die het leven van andere mensen in gevaar kunnen brengen.”

Bij levensbedreigende gevallen vraagt de FOD Binnenlandse Zaken dat mensen die naar 112 bellen niet inhaken als ze niet onmiddellijk antwoord krijgen. “Blijf aan de lijn tot u contact hebt met een operator”, klinkt het.

Verrast door windstoot

Het zwaarste ongeval gebeurde voorlopig in Antwerpen. Een 73-jarige man werd aan de Grote Steenweg in Berchem geplet tussen de tram en de tramhalte. Alhoewel het onderzoek nog volop loopt en de politie nog geen uitsluitsel kan geven over de oorzaak, zou het kunnen dat het slachtoffer door een windstoot werd verrast. “Het is een van de mogelijkheden waar we rekening mee houden”, bevestigt Sven Lommaert van de Antwerpse politie. De pendelaar is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Op de N8 tussen Veurne en kruispunt Myosotis in Alveringem is donderdag iets voor 13.30 uur een Poolse vrachtwagen omgekanteld door een hevige windstoot. Het gevaarte met dubbele oplegger was volgens de bestuurder volledig leeg waardoor de truck een speelbal werd voor de harde wind. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De rijbaan was wel urenlang afgesloten.

Donderdagochtend brak ook een boom af in Hoeilaart en kwam op de rijweg terecht tussen de Welriekende Dreef en het Leonardkruispunt. De beuk van zo’n 20 meter was op de rijweg gevallen en zorgde daar meteen voor enorme verkeershinder.

Op tal van plaatsen in Limburg werden ook bomen ontworteld en dakpannen van huizen geblazen.

Ook onze noorderburen ontsnappen niet aan het stormweer. Op de luchthaven van Schiphol raakte een vliegtuig naast de baan. Om nog onbekende reden brak het landingsgestel en kwam het toestel naast de baan. Het is niet helemaal duidelijk of het stormweer hier de schuldige is. Intussen zou alle vliegverkeer terug normaal moeten verlopen.

Update: No people are injured. Flight operation is up and running again. — Schiphol (@Schiphol) February 23, 2017

Code oranje

Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd voor de felle rukwinden die donderdagnamiddag verwacht worden. “Grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en er kan grote schade worden aangebracht aan woningen, waarschuwt het meteorologisch instituut.

De code oranje geldt van 14 tot 23 uur voor de kust en de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Luik. In de rest van het land geldt code geel, of een niveau lager.

“Vanaf de middag wordt de wind krachtig tot lokaal zeer krachtig uit het westen tot het zuidwesten, later op de avond uit het westnoordwesten”, zegt het KMI. “Aan de kust is tijdelijk een stormachtige wind mogelijk. We verwachten over het algemeen rukwinden tot 95 kilometer per uur. In het westen, nabij de Nederlandse grens en op de heuvels in de Ardennen, zijn rukwinden lichtjes boven de 100 kilometer per uur mogelijk.”

“Zulke wind en rukwinden hebben het effect dat het zeer moeilijk wordt om zich tegen de wind in op straat te bewegen, de bomen dan helemaal in beweging zijn, dat grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en er grote schade kan aangebracht worden aan woningen”, zegt het KMI over de code oranje.

Parken gesloten

In Antwerpen sloten alle stedelijke parken donderdagmiddag de deuren tot vrijdagochtend 6 uur omwille van het stormweer. Het KMI geeft voor Antwerpen een code oranje aan, wat op hevige rukwinden boven de 100 km/u wijst met kans op ontwortelde bomen. Ook enkele begraafplaatsen gaan uit voorzorg dicht. Intussen kreeg de brandweer al de eerste meldingen van schade.

De Brandweer Zone Antwerpen zegt omstreeks 15.30 uur al een veertigtal oproepen te hebben gekregen voor stormschade.

“De meeste oproepen komen voor schade op hoogte: loshangende panelen, dakgoten, dakpannen,... Er zijn ook hier en daar wat hekken over de rijweg gevallen”, klinkt het. “Onze interne procedure voor storm is opgestart, waardoor we meer ploegen op de baan kunnen sturen.” Wie schade te melden heeft, vult volgens de brandweer best online een formulier in, om de noodnummers zoveel mogelijk te ontlasten.

Ook Mechelen besloot - donderdagochtend al - om de stadsparken en -tuinen uit voorzorg te sluiten. Het landschap De Liereman in Oud-Turnhout is eveneens gesloten, net als Antwerpse provinciale domeinen zoals De Schorre (Boom), Rivierenhof (Antwerpen) en Vrijbroekpark (Mechelen).

In Brussel heeft de Milieudienst beslist om parken en bossen te sluiten voor het publiek vanaf 7 uur. De dienst vraagt de burgers ook om uit de buurt van bomen te blijven.