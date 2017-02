De meest plichtsbewuste drugsdealer: “Ik vraag altijd het paspoort aan jonge kopers”

Sint-Truiden - Voor de Hasseltse correctionele rechtbank zijn donderdag vijf hardleerse Zuid-Limburgse drugsdealers en –gebruikers verschenen. Op 16 oktober 2016 hield de politie een 44-jarige Truienaar en een man van 37 uit Gingelom tegen in hun wagen. Ze waren in het bezit van een kleine hoeveelheid drugs. Frappant was dat de Truienaar nog maar sinds december 2015 vrij was en quasi meteen opnieuw begon met de drugshandel.

Hij verblijft momenteel in de cel. Bij hun thuis troffen de agenten onder meer xtc, cannabis, speed, camagra en precisieweegschalen aan. Door telefonie-onderzoek en de verhoren van afnemers kwamen de drie anderen in het vizier. Een dertiger uit Sint-Truiden zou instaan voor de handel in cocaïne, een man uit Borgloon zou ook drugs verkopen en een 48-jarige Tongerse is dan weer verdacht van binnensmokkelen van verdovende middelen in de gevangenis.

De verdachten minimaliseerden hun aandeel en wezen iemand anders aan als dealer of spin in het web. Een van de verdachten, de 37-jarige uit Gingelom, stond ook terecht omdat hij aan een minderjarige drugs zou verkocht hebben. Hij ontkende op een opmerkelijke manier. “Ik vraag aan jongeren altijd hun identiteitskaart als ik ze iets verkoop.” Op 23 maart weet hij of het indruk maakte op de rechter, hij riskeert 24 maanden cel. Voor de vrouw vorderde het parket 4 maanden met uitstel, de anderen moeten vrezen voor straffen van 12 tot 30 maanden.