Hasselaar probeert coke te verstoppen in combi en cannabis in wachtlokaal van politiekantoor

Hasselt - De 22-jarige Hasselaar die in januari vorig jaar een vrouw (24) uit Houthalen-Helchteren met een glas in het gezicht stak op het Dusartplein in Hasselt is donderdag voor de rechtbank moeten verschijnen. Aanleiding was niet de vechtpartij, want het onderzoek is nog lopende, maar een drugszaak. Samen met zijn moeder stond hij terecht omdat er in hun woning zeker drie keer cannabis verpakt is geweest.

De twee moesten zich verantwoorden voor het ter beschikking stellen van de woning en riskeren elk 6 maanden cel met probatie-uitstel. De drie andere verdachten, onder wie twee Hasseltse kooivechters van 22 die eerder veroordeeld zijn voor amok maken in de stationsbuurt, moeten vrezen voor straffen van 8 tot 12 maanden met uitstel. Het parket verdenkt ze van handel in cannabis en cocaïne.

Op 28 juli 2014 liepen een verdachte van 22 en nog een andere Hasselaar tegen de lamp. Een van hen had 74 gram cocaïne op zak en probeerde deze in allerijl nog te verstoppen in de combi. Wat later troffen de agenten ook nog pakjes cannabis aan, verstopt achter een radiator van een wachtlokaal in het politiekantoor. De derde verdachte kwam zowel letterlijk als figuurlijk in beeld doordat hij op een gsm-foto stond met drugs. De advocaten betwistten de cocaïneverkoop en stelden dat het nu beter gaat met hun cliënten, ook al omdat de zaak dateert van 2014 en dat ze een tijdje in voorhechtenis zaten.

Vonnis op 23 maart.