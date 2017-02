Jong acteertalent verovert het podium met 'Armandus de Zoveelste'

Sint-Truiden - Begin maart brengen veertien jongeren de nieuwe jeugdproductie 'Armandus de Zoveelste', een stuk van Dimitri Leue, in De Roxy Sint-Truiden.

Sint-Truiden heeft heel wat amateurgezelschappen die jaarlijks verschillende producties op de planken brengen. Spijtig genoeg zijn er maar weinig specifiek gericht op jongeren. Hier moest verandering in komen. Eind september 2016 zijn veertien jongeren tussen 15 en 18 jaar vol goede moed gestart met het repeteren van een nieuwe jeugdproductie 'Armandus de Zoveelste', geschreven door Dimitri Leue.

Het eindresultaat kan je op 3, 4 en 5 maart 2017 komen bewonderen in theater De Roxy in Sint-Truiden. Het verhaal gaat over Koning Armandus de Zoveelste die met zijn handen in het haar zit. Regeren over zijn land, daar heeft hij helemaal geen zin meer in. Zijn vrouw ligt in een eeuwige slaap en zijn zoon, Prins Eduardus de Zoveelste, wil hem niet opvolgen. Wie wil er immers nog koning worden in een land waar de Koning niets voor het zeggen heeft? Nee, hij wil een gewoon leven hebben en samen gelukkig zijn met de meid als zijn lief.

Armandus de Zoveelste is een voorstelling voor jong en oud die zich afspeelt in een moderne sprookjeswereld. Laat je meevoeren in een avond vol fantasie, laat het kind in jezelf nog eens los en ga met een lach op je gezicht naar huis. Een productie om niet te missen!

Kaarten verkrijgbaar op www.deroxy.be