Bomen sneuvelen door Limburgs stormweer

Diepenbeek / Bilzen / Kortessem - Aan de Grendelbaan in Diepenbeek is door de felle wind een boom tegen de gevel van een huis beland. In de Boomstraat in Bilzen is een boom op de rijbaan gevallen en dat zorgt voor de nodige verkeershinder. Ook in Vliermaal (Kortessem) heeft de wind lelijk huisgehouden. Daar rukte die het dak van een huis af.

De Boomstraat in Bilzen Foto: ToPa

Bij de noodcentrale 100 in Hasselt zijn vanmiddag vanaf 14 uur een tiental oproepen binnengelopen voor stormschade. Ook in Bilzen in de Langblookstraat is zowat 2 vierkante meter pannen weggeblazen. De overige oproepen gingen vooral over omgewaaide bomen en losgekomen pannen.

Op de Visesteenweg in Riemst heeft de wind het zeil van een vrachtwagen gerukt en de laadruimte volledig vernield.

Foto: ToPa

Foto: ToPa