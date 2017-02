Debatavond over mogelijke fusie

Hechtel-Eksel - Woensdagavond organiseerde CD&V Hechtel-Eksel in De Schans in Hechtel een debatavond over een mogelijke fusie van Hechtel-Eksel met een van de buurgemeenten. Gastsprekers Raf Drieskens (burgemeester Neerpelt) en Lode Ceyssens (burgemeester Meeuwen-Gruitrode) kwamen toelichten hoe de fusie er bij hen aan toegaat en welk traject zij nog zullen volgen.

Al snel werd duidelijk dat, wil Hechtel-Eksel nog op een degelijk niveau mee kunnen besturen, nu de fusietrein moet opstappen. “Als al onze buurgemeenten zich bij een andere gemeente voegen en ons dorp achterblijft, zullen we een scenario krijgen dat we liever niet zien.” De CD&V-jongeren steunen de moederpartij dan ook en willen NU starten met een onderzoek naar een fusie, liefst met Peer die de hand al naar Hechtel-Eksel uitreikt. Dat een fusie van gemeenten niet per se hoeft met burgemeesters van eenzelfde partij, beaamt Lode Ceyssens: “Het is de taak van elke bestuurder, van welke partij dan ook, na te denken over de toekomst van zijn gemeente.”

De Hechtel-Ekselse jongeren zitten goed verspreid in het politieke landschap. Vanuit het Vlaams Parlement, het JONGCD&V-voorzitterschap en de commissie Intergemeentelijke Samenwerking volgen ze dit thema nauwlettend op. Wat hen betreft is de trein vertrokken en mag Hechtel-Eksel niet op het perron blijven staan.