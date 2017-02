Lyceum Genk neemt deel aan Europolis

Genk - Op 16 en 17 februari hebben10 zesdejaars van het Onze-Lieve-Vrouwlyceum in Genk onder begeleiding van geschiedenisleerkracht Anne-Marie Knevels deelgenomen aan Europolis. Europolis is een simulatie van een parlementaire zitting waaraan scholen uit heel België kunnen deelnemen. Het evenement vond plaats in het Europees Parlement in Brussel.

Tweemaal per jaar wordt Europolis georganiseerd om leerlingen uit het secundair onderwijs kennis te laten maken met de werking van het Europees Parlement. De leerlingen krijgen een land toegewezen en stellen op voorhand een resolutie op over een actueel onderwerp die ze in een plenaire zitting moeten verdedigen. De andere scholen krijgen dan de kans om amendementen op deze resolutie in te dienen. Tot slot wordt er gestemd over de voorgestelde resoluties.

Na de vurige debatten en de spannende stemmingen, was er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. Tijdens Eurovillage moesten de leerlingen het land dat ze toegewezen hadden gekregen culinair voorstellen. Vermits de zesdejaars het land Zweden moesten vertegenwoordigen, konden de bekende Zweedse balletjes en knäckebröd uiteraard niet ontbreken!