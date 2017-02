Cultuurpluimen voor jong talent

Tessenderlo - Dinsdagavond 21 februari vond de jaarlijkse uitreiking plaats van de Cultuurpluimen en de Kiwanis Cultuurprijs 2016. De Cultuurpluimen - aangeboden aan creatieve mensen die het voorbije jaar in iets opmerkelijks uitblonken - gingen allemaal naar jonge, zelfs zeer jonge mensen.

De 14- tot 15-jarige hiphoppers Loes Enkels, Jan S’Heeren en Nicole Bloemen, samen met hun choreografe Chiara Lupoli, met hun zwieruge creaties prijzen in België, Tsjechië en Martinique. Dinsdagavond hiphopten zij voor het Looise publiek snel, ritmisch, energiek en veroverden een plaats in de Looise kunstgeschiedenis.

De 14-jarige harpiste Evelien Vaneysendeyk uit Hulst, winnares van harpcompetities in binnen- en buitenland, werd terecht bewierookt door haar lerares mevrouw Lieve Robbroeckx, die zowel het talent als de nauwgezette werkhouding van Evelien toelichtte. Het publiek werd stil van de sprankelende klanken die Evelien uit haar harp toverde.

De jonge twintiger Thomas Gils uit Engsbergen kreeg een eervolle vermelding van Lize Spit toen hij vorig jaar deelnam aan de schrijverswedstrijd ‘Write Now’, niet evident als je een eerste keer meedoet met een kortverhaal aan deze prestigieuze wedstrijd. Hij las voor uit eigen werk, taalrijk en verbeeldend.

Nadat de jonge makers van kunst ‘gepluimd’ werden met mooie werken van kunstenares Magda Huygens, werd de Kiwanis Cultuurprijs 2016 uitgereikt aan danspedagoge mevrouw Sonia Geysen. Zij ontving keramieken beeldjes van kunstenares Klara Reynders omwille van haar jarenlange inzet om het jeugdig volkje van Tessenderlo te leren dansen, via klassiek ballet, jazz, hedendaagse dansen. Zij werd ontroerd door een gracieus dansoptreden van haar dochter Kara.

De avond begon met een laudatio door Herman Geyskens over vrijwilligerswerk in deze tijd- iets dat jarenlang verwezenlijkt werd door Rita Engelen met haar engagement in de Schootse Toneelgroep De Scoeternellen, waarvoor zij dan ook de ‘Pluim voor de vrijwilliger’ kreeg.

De stijlvolle avond werd knap in elkaar gestoken door de werkgroep van de Cultuurraad onder leiding van Inge Geukens van het Cultuurhuis samen met de technici van dat huis. De avond werd mooi aan elkaar gepraat door Ellen Dreesen.

Met een gezellige receptie werd deze prijsuitreiking weeral een topper in het Looise Cultuur beleven!

(tekst Leen Vande Kerkhof)