Brandweer controleert kinderboerderij en geeft preventietips

Tessenderlo - De brandweer mag niets aan het toeval overlaten en daarom kwam de Looise brandweer verschillende keren langs bij kinderboerderij Juffertje in de Groenstraat.

Bij brand zeer goed voorbereid

“De brandweer testte grondig uit hoe brand kan voorkomen worden en hoe een evacuatie moet verlopen bij een eventuele brand. Dit is niet zo eenvoudig met al die dieren hier: daarom kregen we vele tips o.a. hoe we moesten omgaan met bepaalde diersoorten bij brand”, verduidelijkt Ilse Van Genechten. De brandweer heeft nu een degelijk plan klaar en is goed getraind om zo efficiënt mogelijk op te treden. Overal zijn er rookmelders geplaatst, verbodstekens voor het roken en verlichte nooduitgangen. “Wij hopen zoals iedereen dat er nooit brand komt, maar, als zoiets zou gebeuren, zijn zowel de brandweer en wijzelf zeer goed voorbereid”.

Kinderen leren omgaan met dieren

Kinderboerderij Juffertje in ’t groen is gestart op 15 juli 2015. “Wij willen de kinderen terug naar de natuur brengen met natuurlijke speelmaterialen zoals stro en constructies in hout”, vervolgt Ilse: “De kinderen moeten terug leren omgaan met dieren. We zien duidelijk dat vele kinderen dat niet meer kunnen. We hebben hier kippen, varkens, koeien, pony’s, ezels, kalkoenen, schapen, geiten, pauwen, ganzen, eenden en duiven, keuze genoeg dus”. In de winter zijn de meeste dieren ondergebracht in een grote stal. In een grote schuur ligt een massa stro en heel wat speeltuigen. In de zomer kan men ook wandelen tussen het fruit en de groentetuin.

Binnenkort ook een speelbos

Een nieuwe speeltuin en speelbos is in opbouw. Deze zullen waarschijnlijk klaar zijn bij de start van het zomerseizoen. ’t Juffertje in ’t groen is tijdens de schoolperiode open vanaf 10 uur op woensdag, zaterdag en zondag en tijdens de vakanties elke dag, behalve op maandag. Info: www.juffertjeintgroen.be /0479 43 66 46.