Victoria's Secretmodel over begin carrière: "Het was bikkelhard"

Martha Hunt mag dan nu wel één van de uitverkorenen van lingeriemerk Victoria Secret zijn, voor ze de felbegeerde status van 'engeltje' in de wacht sleepte, beleefde ze barre tijden. In een interview met Refinery29 biechtte ze op dat ze verscheidene keren zin had om er de brui aan te geven en ze de eerste taxi terug naar huis wilde nemen.

In het kader van de New Yorkse Fashion Week sprak nieuwssite Refinery29.com met model Martha Hunt, die openhartig vertelde over de moeilijke tijd die aan haar felbegeerde carrière vooraf ging. Het model dat nu tot de absolute wereldtop behoort en de shows van lingeriemerk Victoria Secret loopt, was vaak zo uitgeput en teleurgesteld na de zoveelste afwijzing dat ze maar al te graag in de eerste taxi terug naar huis was gestapt.

Martha vertelt: "Tijdens modeweken ben je voortdurend in de weer met pasbeurten en shows en heb je nauwelijks tijd om te slapen. Ik ben nog op pasbeurten langsgeweest, waar veldbedden werden uitgestald zodat modellen tussendoor eventjes de tijd konden nemen om een dutje te doen. Daarbovenop krijg je dan ook nog vaak op het allerlaatste moment met afwijzingen maken. Als je vlak voor een modeshow te horen krijgt dat je niet mag meelopen, is dat echt pijnlijk. Vooral wanneer je dan al urenlang pasbeurten hebt ondergaan, dikwijls midden in de nacht, en je alsnog gecanceld wordt voor een grote show die potentieel je hele carrière kan lanceren, is de teleurstelling moeilijk te verbijten, vertelt Martha.

"Ik denk niet dat mensen begrijpen hoe bikkelhard dit is voor jonge meisjes, vooral in het begin van je carrière. Zodra je al wat naam voor jezelf hebt gemaakt, kan je gemakkelijker onderhandelen over comfortabelere tijdstippen om langs te gaan voor pasbeurten. Zelf heb ik er veel over nagedacht om gewoon mijn spullen te pakken en de allereerste taxi terug naar huis te nemen. Maar dan mag je plots, na talloze afwijzingen toch een grote show lopen en vergeet je alle ellende. Zoals bij mij het geval was met de coutureshow van Givenchy. Dat was mijn eerste grote show. Ik zal Ricardo Tisci daarvoor eeuwig dankbaar blijven'"