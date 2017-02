Deze vrouw weet goed geld te slaan uit haar gelijkenis met Melania Trump

De van oorsprong Israëlische actrice Mira Tzur wordt alsmaar vaker geboekt als lookalike van Melania Trump en dat legt haar geen windeieren. Voor een verschijning vraagt ze tot 3.000 euro en sinds de inauguratie heeft ze al acht evenementen bijgewoond als de First Lady.

De actrice, die opgroeide in Tel Aviv maar nu in New York woont, gaat vaak vergezeld van haar “echtgenoot” Donald Trump, gespeeld door John Di Domenico. Hij speelt al jaren Donald Trump en heeft de carrière van Tzur als Melania-lookalike gestart nadat hij haar vroeg samen te werken voor een video.

Tzur gelooft dat haar accent dat van de huidige First Lady sterk benadert, wat de gelijkenis nog groter maakt. Melania spelen is een droom die uitkomt voor de vrouw, omdat ze het huidige presidentiële paar erg bewondert. “Dat maakt mijn job nog beter.”