Tongeren - Smeulend hout heeft rond middernacht een huis vol rook gezet in de Meulenmanslaan in Tongeren.

De bewoners gingen naar buiten en verwittigden de brandweer. Op de kachel was hout te drogen gelegd. Dat was door de hitte van de kachel beginnen smeulen. Er was geen echte brand, weel heel veel rook. Niemand raakte gewond. De bewoners kunnen blijven wonen in hun huis