Zo hoopt politie kroongetuige van moord op Sofie te vinden

Ook één dag na de oproep tot getuigen in de moordzaak op Sofie Muylle (27) blijft de mysterieuze man met de blauwe jas spoorloos. Op de camerabeelden was eerder wel te zien dat de kerel druk telefoneerde op de plek waar het lichaam van de jonge vrouw werd gevonden. “Dankzij controle van het mastverkeer zouden we hem kunnen vinden”, klinkt het in Brugge. Speurders vermoeden dat die onbekende man weet wat Sofie die avond overkomen is, zo meldt Het Nieuwsblad.