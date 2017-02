Mysterieuze moord aan Sportpaleis blijft na 10 jaar onopgelost

De moordzaak van Ann Bourgoin (38), die in de zomer van 2006 werd doodgeschoten aan het Sportpaleis in Antwerpen, blijft onopgelost. De onderzoeksrechter werd vandaag door de raadkamer van zijn taak ontlast.

De 38-jarige Ann Bourgoin uit Deurne fietste op vrijdagmorgen 11 augustus 2006 via het fietspad tussen de Ten Eekhovelei en de Antwerpse Ring aan de afrit Deurne naar haar werk, Katoen Natie in de Antwerpse haven. Maar daar kwam ze nooit aan. Een wandelaar vond haar rond 8.30 uur levenloos in de grasberm naast het fietspad.

De eerste vaststellingen van de politie wezen op een natuurlijk overlijden, maar drie dagen later bleek uit de autopsie dat het om een moordzaak ging. Bourgoin werd in de rug geschoten en één kogel klein kaliber doorboorde haar hart. Dat dat niet eerder werd opgemerkt, was omdat de huid zich na de ‘impact’ weer had gesloten.

Het fietspad tussen de Ten Eekhovelei en de Antwerpse Ring nabij de afrit Deurne. Foto: Google Street View

Tram 5

De politie hoopte op veel getuigen omdat Ann Bourgoin in een helrode jas naar het werk fietste en haar lichaam vlakbij station Sportpaleis, waar veel reizigers van tram 5 op- en afstapten, werd gevonden. Er kwamen wel tips binnen maar die leidden niet tot een concreet spoor. Affiches werden langs het bewuste fietspad en het hele traject Turnhoutsebaan-Sportpaleis uitgehangen en op trams verspreid, maar ook dat leverde weinig op.

Eind september 2006 ging ‘Koppen justitie’ op Eén dieper in op het dossier. De echtgenoot van Bourgoinsprak daarin een bijzonder emotionele wijze hij over ”de hel”. Hij noemde haar ook ”een lieve mama”, ”een lieve echtgenote”, ”een lieve zus”, ”een schat van een kind” en ”een prachtige madam”.

De Koppen- uitzending leverde nagenoeg geen tips op. Elke keer als Gazet van Antwerpen nadien informeerde naar het onderzoek, luidde het: geen concreet spoor, geen kroongetuige, geen moordenaar.

Archiefbeeld: Armand Wuyts bij zijn vrijlating in de Begijnenstraat in Antwerpen. Foto: WAS

Drie verdachten

In totaal kwamen er drie verdachten in beeld. Zo was er Jamal El Khaoui, die in die periode verschillende vrouwen had overvallen en verkracht. De jonge crimineel kreeg daar hij 8,5 jaar cel voor, maar hij kon niet aan de zaak van Ann Bourgoin gelinkt worden.

De politie volgde de piste dat iemand in de buurt met een wapen had geoefend en kwam zo bij de meest concrete verdachte uit: Armand Wuyts, een 62-jarige wapenverzamelaar uit Merksem. In 2008 belandde hij zelfs in de cel. Hij werd aan de leugendetector ondervraagd, maar dat leverde niets op. Toen bleek dat de wapens die hij had, niet overeenkwamen met het moordwapen, werd de zestiger na twintig dagen vrijgelaten. “Ik had thuis alleen legale wapens. Ik heb drie weken onschuldig in de gevangenis gezeten. En dat door de belastende cafépraat van twee ex-vrienden”, zei Wuyts toen.

De Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy was de laatste verdachte die in beeld kwam omdat hij in oktober 2014 in Mechelen een fietsster met een loodjesgeweer had beschoten. De link met de tragische dood van Bourgoin werd snel gelegd, maar leidde niet tot een doorbraak.

Meer dan tien jaar later blijft de moord op Ann Bourgoin onopgelost. De onderzoeksrechter zal vandaag aan de raadkamer in Antwerpen vragen om hem van het dossier te halen. Voor Jamal El Khaoui en Armand Wuyts zal op diezelfde zitting de buitenvervolgingstelling gevraagd worden.