Recordvangst van 1.131 kilo heroïne in Nederlands-Limburg

In het Nederlands-Limburgse Heijen (Gennep, bij Nijmegen) heeft de politie een recordvangst gedaan. In een container uit Iran vonden agenten maar liefst 1.131 kilo heroïne. Meerdere personen werden opgepakt, meldt 1Limburg. De straatwaarde van de drugs wordt geschat op 68 miljoen euro.

De container kwam eerder de haven van Antwerpen binnen, zo blijkt na een samenwerking tussen de Landelijke Recherche, de Douane Antwerpen en de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen. De 1.131 kilo heröine zat verborgen in twee bakmachines. De politie besloot om het transport van de container vanuit Antwerpen te volgen tot aan een industrieterrein in Heijen. Toen twee Amsterdammers de bakmachines wilden openen, werden ze opgepakt. Later op de dag pakte de politie op de snelweg nog een 57-jarige man uit Sittard op die kort daarvoor het pand verlaten had.

Recordvangst

Ook drie werknemers van het bedrijf dat de container van Antwerpen naar Heijen bracht, zijn opgepakt: de 28-jarige chauffeur van het transport en twee 34-jarige mannen, uit Rotterdam en Amersfoort. De ruim één ton zware vangst is een record voor de Belgische speurders. Hun Nederlandse collega’s stootten al eens op een transport van 1.200 kilogram cocaïne.