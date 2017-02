Inspirocollege ziet nu al positief effect van talenturen STEM

Houthalen-Helchteren - Dit schooljaar werd in de week van 6 februari de nieuwe editie van de Vlaamse STEM Olympiade georganiseerd. Naar analogie met andere wetenschapsolympiades is dit een prestigewedstrijd die heel wat erkenning krijgt in politieke en onderwijskundige kringen. De doelgroep zijn leerlingen van de 1e graad secundair onderwijs, met feeling voor exacte wetenschappen, technologie, ontwerp, wiskunde, kortom: STEM. Tijdens de voorronde kregen de leerlingen een reeks uitdagende meerkeuzevragen voorgeschoteld, waarbij gepolst werd naar hun technologisch inzicht.

Het Inspirocollege uit Houthalen-Helchteren heeft sedert dit schooljaar in het 1° en 2° jaar de talenturen STEM ingevoerd om leerlingen meer kansen te bieden om door te groeien naar een STEM-richting in het hoger onderwijs. Het college was dan ook zeer benieuwd naar de resultaten. En het verwachte effect op het technologisch inzicht en het probleemoplossend denken werd bevestigd door de resultaten van hun leerlingen.

Met een score van 53,34% lag het gemiddelde in deze editie een stuk hoger dan dat van de vorige editie, en toch scoorden de leerlingen van het Inspirocollege beduidend beter dan het Vlaams gemiddelde. Dit liep bij de tweedejaars zelfs op tot 51,7% die beter scoorden dan het Vlaams gemiddelde. Het geeft de school de bevestiging dat ze efficiënt en kwalitatief bezig is. Het is meteen ook een steun in de rug om het STEM-project verder uit te bouwen. Vanaf volgend schooljaar zal dan ook de STEM-module een keuze-pakket worden voor alle leerlingen in de tweede graad, ook zij die voor Latijn kiezen. Een unieke kans!