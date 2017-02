In heel Europa problemen met Facebook

In grote delen van Europa worden momenteel problemen gemeld met sociaal-netwerksite Facebook. De homepage zou bij heel wat mensen niet laden en op verschillende plaatsen lijkt ook de app niet te werken op dit moment.

De problemen begonnen op woensdagochtend omtrent tien uur. Gebruikers hebben onder meer problemen met inloggen, maar ook de app en de homepage laden op veel plaatsen niet in. Het is nog niet bekend wat de problemen veroorzaakt en hoe lang ze nog zullen duren. Ook op een officiële verklaring van Facebook is het nog wachten.