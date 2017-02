Met dit geniale trucje maak je een bakplaat helemaal schoon

Niets zo vreselijk als het moeten schoonmaken van een bakplaat, maar daar heeft lifestyleblogster Jill Nystul een handige oplossing voor. Wat waterstofperoxide en baksoda en hup alle vuil is weg.

De Amerikaanse Jill Nystul heeft op haar blog One Good Thing een trucje gedeeld om bakplaten goed schoon te krijgen. Al wat je ervoor nodig hebt is waterstofperoxide, bij ons ook bekend als zuurstofwater, en baksoda. Producten dus die je gewoon in de winkel of online vindt.

"Nadat je eerst de vuile plaat of vlek met baksoda hebt besprenkeld, spuit je vervolgens een laagje zuurstofwater erover en dan nog eens baksoda. Toen ik het de eerste keer probeerde, liet ik de plaat zo liggen en ging de deur uit om te gaan ontbijten", zegt Nystul. "Toen ik terug thuis kwam, wreef ik een beetje van het poetspoduct af en zag ik dat er meteen al heel wat vuil loskwam. Ik hoefde maar een beetje te wrijven."