Kaulille

Bocholt - Op het jaarlijks ledenfeest bij schutterij Sint-Joris Kaulille werden de eretekens, medailles, bekers en aandenkens van het afgelopen seizoen uitgereikt.

Op zaterdag 4 februari verzamelden de schutters van Sint-Joris Kaulille voor het jaarlijks ledenfeest in GC De Kroon. Met een receptie in de inkomhal werd de avond geopend. Nadat iedereen een plaatsje aan tafel gevonden had, heette de voorzitter alle schuttersvrienden en vriendinnen hartelijk welkom.

De drumband presenteerde het nieuwe stuk dat deze winter ingestudeerd is. Zij konden op veel bijval rekenen.

Dan was het de hoogste tijd om de innerlijke mens te versterken. Een uitgebreid warm buffet kon ieder erg bekoren.

Tussen de hoofdschotel en het dessertenbuffet reikten de voorzitter en de secretaris de in het afgelopen jaar behaalde eretekens, erekruizen, bekers en aandenkens uit aan de schutters.

Na het dessertenbuffet werd met foto's en filmpjes ook nog een jaaroverzicht gepresenteerd. Hier werden alle activiteiten bekeken, soms uit een onverwachte hoek.