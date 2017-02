Digitale Kunstendag in THHI

Tessenderlo - Voor de allereerste keer werd in het Technisch Heilig-Hartinstituut een Digitale Kunstendag georganiseerd, dit in samenwerking met studenten van de PXL en onder leiding van vakleerkracht Karine Peters.

“Simpel gezegd is alle kunst die met de computer gemaakt wordt digitale kunst”, verduidelijkt Karine Peeters. “De leerlingen moesten werken rond een Belgische kunstenaar en er werd van hen verwacht dat ze enkel zouden werken met digitale media”, vertelt ze. “Jan Fabre kwam met zijn kevers in de aandacht door Stop Motion, Tableau Vivant werd toegepast aan de hand van kunstenaar James Ensor en Ben Heine was de inspiratiebron voor Trickfotografie. Er werden minstens 2 beeldaspecten besproken, een leuke intro bedacht en na een kleine voorbereiding zijn alle leerlingen enthousiast én digitaal aan de slag gegaan”.

De leerlingen hadden zonder twijfel de smaak te pakken en misschien zit er wel een nieuwe Jan Fabre in het Technisch Heilig-Hartinstituut. De foto's spreken voor zich.