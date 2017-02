Eenentwintig jaar cel voor vrouw die echtgenoot bijna jaar in diepvries bewaarde

Kortrijk - Op de correctionele rechtbank van Kortrijk is Isabel D. (42) woensdag veroordeeld tot een celstraf van 21 jaar voor de moord op haar Nederlandse echtgenoot J.V. (58). Olaf P. (47), die haar hielp bij de wurging en het verbergen van het lijk, kreeg 15 jaar cel.

J.V. werd in 2014 om het leven gebracht in Gits. Zijn lichaam werd bijna een jaar later ontdekt in de diepvries in de gezinswoning. Zijn echtgenote Isabel D. had hem om het leven gebracht en zijn lichaam daar opgeborgen. Daarbij kreeg ze hulp van kennis Olaf P.

De Nederlander werd verdoofd met medicijnen en heroïne. Daarna werd hij gewurgd.

