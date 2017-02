Sfeer verzekerd: Wembley volledig uitverkocht voor wedstrijd tegen Gent

Donderdagavond wordt één groot voetbalfeest in Londen. Tottenham meldt woensdag namelijk dat Wembley nu ook officieel is uitverkocht voor de Europa League-wedstrijd tegen AA Gent. Meer dan 85.000 fans zullen dus aanwezig zijn, waarvan bijna 8000 Buffalo’s! Sfeer verzekerd, vooral dankzij de massale Gentse volksverhuizing!

Tottenham geeft geen exacte cijfers vrij, maar in oktober woonden maar liefst 85.512 toeschouwers de Champions League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen bij. Dat was toen een nieuw record voor de Spurs. De totale capaciteit van Wembley is trouwens 90.000 plaatsen...

Aanvankelijk dachten de Spurs slechts 50.000 tickets te verkopen, maar Tottenham meldt op hun website dat “de fans tot een uiterste gegaan zijn om het team te steunen in de belangrijke wedstrijd.” Dat, en de massale Gentse volksverhuizing natuurlijk. Bijna 8.000 Gentse fans zullen aanwezig zijn op de gala-avond.